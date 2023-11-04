السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم، جراء  قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غز، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ29 على التوالي.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا لعائلة النجار في موقف للمركبات وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.

وأضاف أن غارة إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى النصر في شارع النصر شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين من النازحين، واصابة العديد.

كما قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال خزانا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركبا للصيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخان يونس.

ودمرت طائرات الاحتلال مسجدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويواصل طيران الاحتلال استهداف شارع الرشيد الممتد على طول الساحل من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والذي شهد يوم أمس مجزرة اسفرت عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم أطفال ونساء.

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عاجل.. بيان من الهلال الأحمر الفلسطينى بشأن مجزرة مستشفى الشفاء فى غزة

استهداف موكب الإسعاف

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر الجمعة، مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابته.

وأوضحت الجمعية في بيان، أنه عند انطلقت المركبات من أمام مستشفى الشفاء بقرار من منسق وزارة الصحة للتحرك باتجاه جنوب القطاع، لعدد 5 مركبات إسعاف، 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت إلى أنه خلال وصول القافلة لمسافة تبعد حوالي 4 كم عن مستشفى الشفاء، على الطريق الساحلي الوحيد الواصل بين محافظة غزة وجنوب القطاع (شارع الرشيد) تفاجأت القافلة بإغلاق الطريق بكميات كبيرة من الحجارة والركام نتيجة قصف في المكان، وعليه عادت مركبات الإسعاف أدراجها باتجاه المستشفى، إلا أنه وخلال عودتها وعلى مسافة لا تبعد 1 كم عن مستشفى الشفاء تعرضت مركبة الإسعاف التي تترأس القافلة (تتبع وزارة الصحة) إلى استهداف مباشر بصاروخ أدى إلى اصابتها بشكل مباشر، وإصابة طاقمها ومن فيها من جرحى.

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