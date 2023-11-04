الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، حيث يتواجد بداخلها العشرات من النازحين.

وشن الاحتلال غارات جوية صباح اليوم، على حي الشجاعية شرق غزة.

ومنذ الصباح، شهدت عدة مناطق في قطاع غزة غارات وقصفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ29 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة النجار في موقف للمركبات وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى النصر في شارع النصر شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين من النازحين، وإصابة العديد.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن فزعه بسبب هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قافلة من سيارات الإسعاف في غزة، قائلًا في بيان له: يجب أن يتوقف الصراع.

وأضاف جوتيريش في بيان: أشعر بالفزع من الهجوم، الذي تم الإبلاغ عنه في غزة، على قافلة من سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء. صور الجثث المتناثرة على أرض الشارع، خارج المستشفى، مروعة"، طبقًا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

قصفت سيارة إسعاف في شمال قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكر، أمس الجمعة، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت سيارة إسعاف في شمال قطاع غزة.

وزعم الجيش أن سيارة الإسعاف تم تحديدها من قبل القوات لأنه يتم استخدامها من قبل خلية إرهابية لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال، مضيفًا أن "عددًا من مقاتلي حماس الإرهابيين قتلوا في الضربة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قدم أدلة تظهر أن وسيلة حماس في العمليات هي نقل المقاتلين الإرهابيين والأسلحة في سيارات إسعاف، على حد زعمه.

وجاءت البيانات الإسرائيلية بعدما ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 13 شخصًا استشهدوا وأصيب 26 آخرون في الهجوم.

ووفقًا للوزارة التابعة لحماس، كانت سيارة الإسعاف تنقل مصابين إلى الحدود لعلاجهم في مصر.

استخدام المستشفى أيضًا كمركز قيادة لحماس

وقالت الوزارة في غزة إن الهجوم وقع عند مدخل مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنطقة التي تعرضت لإطلاق نار هي "منطقة قتال"، وأن الجيش طالب المدنيين مرارًا وتكرارًا بالنزوح إلى الجنوب من أجل سلامتهم.

وتزعم إسرائيل أنه يتم استخدام المستشفى أيضًا كمركز قيادة لحماس.