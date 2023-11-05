الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النصر والعزة.. الدعاء لأهل غزة بالثبات والتخلص من بطش الاحتلال

الدعاء لأهل غزة
الدعاء لأهل غزة

الدعاء لأهل غزة وفلسطين من أكثر الموضوعات بحثًا في الأيام الأخيرة مع ما يتعرض له  الشعب الفلسطيني لعدوان غاشم مستمر منذ أكثر من 29 يوما، ويسعى الجميع لتقديم المساعدة والعون لإغاثة أهل فلسطين بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الدعاء لأهل غزة والقدس وكل فلسطين بالنصر والقوة، بعد تصاعد جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

الدعاء لأهل غزة بالنصر والثبات

 وخلال الأسابيع الماضية، ارتكب عدد من المجازر في حق المدنيين، إذ تم قصف المستشفى المعمداني والعديد من المدارس التي تأوي المدنيين والأطفال يأتي الدعاء لفلسطين كوسيلة من وسائل التضامن والمساعدة، إلى جانب تقديم المساعدات الإغاثية والتبرع بالدم والأموال وغيرها من أشكال الدعم.

 الدعاء للمقاومين من أهل غزة 

يا الله، امدد إخواننا في فلسطين بالصمود والقوة في مواجهة الظلم وانصرهم.

الدعاء لأهل غزة بالثبات والسكينة.. اللهم آمن روعاتهم

مها أحمد لـ"الدستور": "مفيش فى أيدينا غير الدعاء لأهل غزة"

يا الله، أنقذ المستضعفين من المؤمنين.

 

يا الله، انصرهم ورد  لنا المسجد الأقصى ردًا جميلًا

دعاء لأهل فلسطين بالعزة والتخلص من الإحتلال

اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.

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اللهم احفظ  أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وأرزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم اجعل لأهل غزة العزة النصرة والغلبة والهيبة.

اللهم إنّا نعوذ بك من العجز والقهر.

اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها.

اللهم إنّا لا نملِك لهم إلا الدُّعاء فَيا رب لا تردّ لنا دُعاء.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.

دعاء للمجاهدين بالفلاح والأقصى بالخلاص

  • اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين.
  • يا الله، أعتق فلسطين والمسجد الأقصى من أيدي المعتدين، وكن لإخواننا في فلسطين عونًا.
  • يا الله، ساعدهم ومنحهم القوة والصبر، وثبت قلوبهم، وأنزل عليهم رحمتك، يا الله، شفِّ جراحهم وعافِهم وتقبَّل أرواحهم.
  • يا الله، بارك جهاد المجاهدين في فلسطين وساندهم بجنودك ونصرك، يا القوي الكريم.
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