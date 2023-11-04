بعد افتتاح معرض لبيع السلع بأسعار مخفضة بعين شمس.. ومواطنون: "خففت من الأعباء"

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة معرضًا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع بعين شمس، صباح اليوم السبت، والذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار "المنطقة الاستثمارية ببنها"، وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة لنشر معارض ومنافذ بيع السلع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية، وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وأشاد العديد من أهالي منطقة عين شمس بالمعرض الذي تم افتتاحه، وتقول نرمين رضا، إحدى أهالي منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، إن الدولة المصرية حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة من أجل تخفيف الأعباء من على المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الحالي.

تابع إنه على مدار الفترة الماضية وبين اليوم والآخر نجد معرضًا جديدًا ومنفذًا بيع في مختلف المناطق والأحياء والتي يتوفر فيها جميع السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون بأسعار مناسبة لجميع الفئات في المجتمع.

معرض السلع الأساسية بعين شمس

فيما أوضح هشام عبد المجيد، أحد أهالي منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، أنه من الضروري وجود حملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار.

واستكمل حديثه بأن هناك بعض التجار يقومون باحتكار السلع الأساسية لبيعها بأسعار أغلى من سعرها الأساسي، ومن الضروري متابعتهم وتنفيذ حملات مراقبة لضبط السوق والالتزام بالاسعار التي تحددها الدولة.

أسعار السلع الأساسية

أضافت عفاف محمد، إحدى أهالي منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، أن المعرض المقام بالمنطقة يبيع كل السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالبت بمد فترة المعرض أطول فترة ممكنة بدلًا من 5 أيام المحددة، خاصة وأنه يضم كل السلع الأساسية والاستراتيجية خاصة السكر، الزيت، الأرز، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، المنظفات والصابون،المخبوزات والتى يتم بيعها بأسعار الجملة مع عمل تخفيضات تتراوح بين 10% ـــ 15% عن أسعار الجملة التي يبيع بها المصنع.