السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد افتتاح معرض لبيع السلع بأسعار مخفضة بعين شمس.. ومواطنون: "خففت من الأعباء"

معرض لبيع السلع الأساسية
معرض لبيع السلع الأساسية

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة معرضًا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع بعين شمس، صباح اليوم السبت، والذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار "المنطقة الاستثمارية ببنها"، وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة لنشر معارض ومنافذ بيع السلع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية، وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

FB_IMG_1699129827808
txt

محافظة القاهرة: مستمرون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

txt

نائب محافظة القاهرة لـ"الدستور": تعويض عادل لسكان منطقة ألماظة وفقا للقيمة السوقية

السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وأشاد العديد من أهالي منطقة عين شمس بالمعرض الذي تم افتتاحه، وتقول نرمين رضا، إحدى أهالي منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، إن الدولة المصرية حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة من أجل تخفيف الأعباء من على المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الحالي.

FB_IMG_1699129825768

تابع إنه على مدار الفترة الماضية وبين اليوم والآخر نجد معرضًا جديدًا ومنفذًا بيع في مختلف المناطق والأحياء والتي يتوفر فيها جميع السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنون بأسعار مناسبة لجميع الفئات في المجتمع.

معرض السلع الأساسية بعين شمس

فيما أوضح هشام عبد المجيد، أحد أهالي منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، أنه من الضروري وجود حملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار.

FB_IMG_1699129823754

واستكمل حديثه بأن هناك بعض التجار يقومون باحتكار السلع الأساسية لبيعها بأسعار أغلى من سعرها الأساسي، ومن الضروري متابعتهم وتنفيذ حملات مراقبة لضبط السوق والالتزام بالاسعار التي تحددها الدولة.

أسعار السلع الأساسية

أضافت عفاف محمد، إحدى أهالي منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، أن المعرض المقام بالمنطقة يبيع كل السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

FB_IMG_1699129821610

وطالبت بمد فترة المعرض أطول فترة ممكنة بدلًا من 5 أيام المحددة، خاصة وأنه يضم كل السلع الأساسية والاستراتيجية خاصة السكر، الزيت، الأرز، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، المنظفات والصابون،المخبوزات  والتى يتم بيعها بأسعار الجملة مع عمل تخفيضات تتراوح بين 10% ـــ 15%  عن أسعار الجملة التي يبيع بها المصنع.

FB_IMG_1699129809184
FB_IMG_1699129814864
FB_IMG_1699129817188
FB_IMG_1699129819478
خالد عبد العال محافظ القاهرة السلع الغذائية السلع الاساسية والاستراتيجية السلع الأساسية بأسعار مخفضة معرض السلع الأساسية بعين شمس أسعار السلع الأساسية

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: فقدنا 60 من أسرى الاحتلال فى القصف على غزة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

هذا ما يحدث إذا تناولت شريحة أفوكادو يوميًا

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية