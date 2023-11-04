السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح معرضا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع في عين شمس

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرضًا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع بعين شمس، أقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار (المنطقة الاستثمارية ببنها).

وقال محافظ القاهرة إن إقامة المعرض يأتى فى إطار خطة محافظة القاهرة لنشر معارض ومنافذ بيع السلع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

معرض مقر الشهر العقاري الجديد بعين شمس سيستمر 5 ايام 

والمعرض المقام داخل مقر الشهر العقارى الجديد بعين شمس سيستمر لمدة 5 أيام ويشمل كافة السلع الأساسية والاستراتيجية خاصة السكر، الزيت، الأرز، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، المنظفات والصابون، المخبوزات، ويتم بيعها بأسعار الجملة مع عمل تخفيضات تتراوح بين 10%-15% عن أسعار الجملة التي يبيع بها المصنع.

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عين شمس معرض سلع مواجهة الغلاء محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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