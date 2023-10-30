نائب محافظة القاهرة لـ"الدستور": تعويض عادل لسكان منطقة ألماظة وفقا للقيمة السوقية

واصلت أجهزة مصر الجديدة أعمالها لإزالة العشوائيات ضمن أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بمصر الجديدة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

تخطيط منطقة ألماظة يأتي ضمن سلسلة للأعمال في المنطقة الشرقية

وقال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن أعمال الإزالة تتم بعد تعويض أهالي المنطقة التعويض العادل.

وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أنه يتم التعويض للمتر وفقا للقيمة السوقية للمتر لكل المستحقين، مشيرا إلى أنه إعادة تخطيط منطقة ألماظة يأتي ضمن سلسلة لأعمال محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية لإعادة تخطيطها.

تفاصيل قيمة التعويض عن المتر

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقاري، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كاف للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية.

وأوضح نائب المحافظ أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.

وتابع اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي مصر الجديدة، أعمال إزالة المرحلة الثانية لـ 66 عقارا بعد صرف التعويضات، ويأتي ذلك في إطار إعادة تخطيط المنطقة كتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في وقت سابق، الانتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول وتعويض السكان بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة

وأشارت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في بيان لها إلى أنه يجري حاليًا أعمال التوسعة للشارع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبار أن الشارع مدخل رئيسي لمصر الجديدة وامتداد لطريق السويس وجاري حاليًا إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة وهي عبارة عن اشغالات بالمسافات الحرة وتعدي علي الحدائق.

واوضحت المنطقة الشرقية، أنه تم إزالة ما يقرب من 25 حالة تعد وإشغال من إجمالي 91 حالة، وسيتم رفع كفاءة وتطوير للمنطقة بالكامل، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ومتابعة من الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.