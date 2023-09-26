محافظ القاهرة ورئيس القابضة للمياه يشهدان افتتاح تطوير ميدان المطرية

افتتح اللواء خالدعبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، ميدان المطرية، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

وثمن محافظ القاهرة، جهود الشركة القابضة لمياه الشرب، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة، في تطوير ورفع كفاءة ميدان المطرية، بعد الانتهاء من أعمال تحويلات مرافق الصرف الصحي بمنطقة المطرية في إطار المشروعات القومية الهائلة التي تشهدها محافظة القاهرة.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ مجمع صرف صحي قطر ١٨٠٠ مللي بطول ٣ كم بشرق القاهرة، والتي بلغت تكلفته ٣٥٠ مليون جنيه، أسهم في تحسين كفاءة الصرف الصحي بمناطق: المطرية والحلمية والزيتون وحدائق القبة وجزء من مصر الجديدة وترعة الجبل وعمر المختار والسواح وترعة الإسماعيلية والكابلات وابن الحكم.

وأشار رئيس القابضة للمياه، إلى أن المشروع يخدم ما يقرب من ١.٥ مليون نسمة بتصرفات ٣٠٠ ألف م٣/ يوم، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ فرعة صرف صحي بطول ٥٧٠ م بالدفع النفقي دفعة واحدة.

ومن جانبه، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إن تطوير ميدان المطرية، بلغت تكلفته حوالي ثلاثة ملايين جنيه، تضمنت أعمال تشجير وتبليط وبناء أسوار ورفع كفاءة الإضاءة بالميدان، لافتًا إلى إهداء شركة الصرف الصحي ذلك التطوير لمحافظة القاهرة، في سبيل مساعي الشركة للمشاركة الإيجابية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

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