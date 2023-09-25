الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

جريدة الدستور

تزاحم مئات المواطنين في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، على مكاتب الشهر العقاري لتوكيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024

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