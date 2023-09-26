الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأماكن المخصصة لعمل توكيلات الانتخابات الرئاسية بسوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدء صباح اليوم ماراثون الاستعداد للانتخابات الرئاسية فى عدد من المحافظات من خلال عمل توكيلات المرشحين على منصب رئيس الجمهورية ومن خلال التقرير التالي نعرض الأماكن المخصصة بمحافظة سوهاج لعمل توكيلات المرشحين.

وحددت وزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لمنع تكدس المواطنين أمام المكاتب وتعطيل سير الحركة العامة.


 محافظ سوهاج يلتقى المواطنين لسماع شكواهم
وشملت الأماكن المحددة الشهر العقارى بمجمع محاكم مدينة المراغة وفى مركز دار السلام  تخصص مقار الشهر العقارى الكائن ببرج السلام بشارع السلام بمركز العسيرات تحديد مكتب الشهر العقاري الكائن بشارع محطة السكة الحديد وصهاريج مياه العسيرات.

كما تم تحديد الشهر العقاري الرئيسي الكائن بشارع سعد زغلول بجوار بنك الاسكندرية لعمل توكيلات مدينة سوهاج.

وتحديد الشهر العقارى بعمارات الألف مسكن بالعمارة رقم واحد لعمل توكيلات بندر سوهاج
وفى مدينة طما شمال محافظة سوهاج حددت وزارة العدل مكتب بريد مجمع الخدمات الحكومية داخل قرية أم دومة.


وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفيا قال المستشار وليد حمزة، خلاله، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر، أن الهيئة تتعهد في ان يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن  تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز" ، موجهًا حط للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والاكاذيب، وكونوا علي يقين اننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى اليوم أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

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المستشار وليد حمزة رئيس الجمهورية توكيلات المرشحين على منصب رئيس الجمهوري والهيئة الوطنية للانتخابات مركز العسيرات

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