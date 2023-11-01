الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة: مستمرون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت محافظة القاهرة استمرارها في مواجهة التعديات في ضوء الحرص الدائم على المتابعة اليومية على مدار الساعة لملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ورصد نقاط المخالفات ضمن منظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق من الأجهزة التنفيذية، ومنظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية للتعامل الفورى معه طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

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وفي هذا السياق، عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور العميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة سارة إبراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء التبين وحلوان والمعصرة والمقطم ودار السلام ومسئولى المتغيرات المكانية بالأحياء لمتابعة التقارير اليومية وإجراءات التعامل مع حالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

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التصدي بحزم للممارسات غير القانونية

وأكدت ضرورة بذل الجهود في هذا الملف الهام تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لحماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، للحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

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كما شددت على رؤساء الأحياء بحصر نقاط المتغيرات المكانية بجداول توضح حالتها ووصفها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها مع الانتهاء من حالات الإزالات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية على وجه السرعة باعتبارها أولوية عاجلة في ضوء المتابعة المستمرة واللقاءات الدورية القادمة لمتابعة تنفيذ التوجيهات.

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