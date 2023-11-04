السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى العريش للاطمئنان على الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مستشفى العريش العام، وغرفة الحجر الصحي، وتمركز إسعاف معبر رفح البري، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفًا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

received_656675513255837

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وحرص على التحدث مع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش العام.

وأشار «عبدالغفار» إلي أن الوزير اطمئن على حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وخاصة من خضعوا لتدخلات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، مع التأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لباقي المحتجزين بالمستشفى.

وأكد «عبدالغفار» أن الحالات تتلقي رعاية صحية فائقة من الأطقم والفرق الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

received_719974463346176

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري في محافظة شمال سيناء

وقال المتحدث الرسمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد تجهيزات إحدى سيارات الإسعاف، المتمركزة بمعبر رفح البري، للتأكد من استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة، حيث أشاد الوزير بدور هيئة الإسعاف المصرية.
 

txt

وزير الصحة: مصر تستطيع التعامل مع الحدث أيًا كانت الأعداد أو الحالات


وأكد «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الحجر الصحي، ووجه بالتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية، باعتبار الحجر الصحي يمثل خط الوقاية الأول بمنافذ جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى مناظرة 1027 حالة من جنسيات مختلف، وتطعيم 172 طفلًا بتطعيم شلل الأطفال، و85 آخرين بتطعيم الثلاثي الفيروسي MMR.

received_2722325454586017

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية العاجلة.

وزير الصحة عن مصابى غزة: هناك حالات تحتاج إلى 5 تخصصات معًا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة محافظ شمال سيناء الرئيس السيسي الحجر الصحي رفح الاجراءات الاحترازية

مواد متعلقة

بتر وتهتك وكسور فى الجمجمة.. وزير الصحة يصف حجم الإصابات القادمة من غزة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

عاجل.. لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية