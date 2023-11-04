وزير الصحة عن مصابى غزة: هناك حالات تحتاج إلى 5 تخصصات معًا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن مصر غنية بكوادرها الطبية المتميزة، وكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مستعدة لاستقبال مصابي قطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة، خلال لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز": "نتلقى طلبات من خلال وزارة الصحة للمساهمة في علاج المصابين، والتخصص الذي نحتاجه الآن التخدير ورعاية حرجة، ومجموعة من الأطباء المتخصصين في الرعاية العاجلة والتخدير يعبرون النفق الآن وفي طريقهم للوصول لمستشفى العريش والشيخ زويد وبئر العبد".

وتابع: "هناك بعض الإصابات قاسية جدًا وتحتاج إلى 4 أو 5 تخصصات تعمل في التوقيت نفسه.. شاهدت طفلًا لا يتعدى عمره 8 سنوات لكن جزءًا كبيرًا جدًا من ظهره وقدمه (راح) وهذا يحتاج إلى تخصصات مخ وأعصاب وجراحة تجميل وباطنة".

واستكمل: "أصدرنا تعليمات بنقل هذا الطفل إلى معهد ناصر من أجل تلقى العلاج اللازم".