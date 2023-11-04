السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: مصر تستطيع التعامل مع الحدث أيًا كانت الأعداد أو الحالات

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن مصر تستطيع التعامل مع الحدث أيا كانت الأعداد أو الحالات، مشيرًا إلى أن حجم الإصابات قاسٍ جدًا، ومعظمها من الأطفال بمتوسط عمر 15 عامًا.

وأضاف وزير الصحة، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن لدينا خطة، منذ بداية الأحداث، تشمل مستشفيات الإحالة للمرحلة الأولى وأخرى للمرحلة الثانية، منوهًا إلى أن خطتنا تتضمن استقبال كل الحالات الحرجة بكفاءة عالية.

وأكد عبدالغفار، أن كل قطاعات الوزارة جاهزة لتقديم الخدمة للمصابين القادمين من غزة.

القاهرة الإخبارية مصر غزة

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