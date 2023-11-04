لو فاتك التريند| الاحتلال يقصف مسجد الكتيبة غربي مدينة غزة.. وخريطة مسلسلات رمضان 2024

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية ورياضية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

العاهل الأردنى: الحل العسكرى لن ينهى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، إن الحل العسكري لن ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددًا على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مبنى أمام مدخل طوارئ مستشفى القدس بغزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى أمام مدخل طوارئ مستشفى القدس بغزة، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.. للمزيد اضغط هنا

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف مسجد الكتيبة غربي مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد الكتيبة غربي مدينة غزة.. للمزيد اضغط هنا

أبو الغيط: المجاعة صارت احتمالًا قريبًا في غزة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن استمرار المعارك والهجمات الإسرائيلية، فضلًا عن القصف الجوي والحصار يُفاقم من الوضع الإنساني في غزة على نحو مروّع وبما يُمكن وصفه فعليًا بحرب إبادة وتطهير عرقي لمئات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن غالبية السكان تعيش على لتر واحد من المياه لكافة الأغراض، وأحيانًا يشرب الناس من الآبار غير الصحية ولا يحصل الناس على مياه الشرب، فيما متوسط ما يستهلكه الإنسان نحو 140 لترًا، وذلك بعد تم تدمير أغلب محطات التحلية، أو توقفت هذه المحطات عن العمل بسبب عدم وجود الوقود.. للمزيد اضغط هنا

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة الدول التي أدلت بأصواتها في سباق الكرة الذهبية التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.. للمزيد اضغط هنا

ممثلو شركات يابانية يؤكدون ثقتهم بالاقتصاد المصرى

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، وتنظيمها من خلال السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو.. للمزيد اضغط هنا

خريطة مسلسلات رمضان 2024 المبدئية.. وأبرز الفنانين المشاركين

خريطة مسلسلات رمضان 2024 من الكلمات التي تتصدر القائمة البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل وفقا للحسابات التي أجراها علماء المعهد الفلكي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والذي أكد أن أول ايام الشهر سيكون يوم 10 مارس المقبل.. للمزيد اضغط هنا