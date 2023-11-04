السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ممثلو شركات يابانية يؤكدون على ثقتهم بالاقتصاد المصرى

حسام هيبة الرئيس
حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، وتنظيمها من خلال السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو.

لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية

وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانيه في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

وأكد ممثلو الشركات اليابانية على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، الذي يعتبر مركز رئيسي لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطني للترويج للاستثمار بمصر

منتدى استثماري مصري ياباني

وتضمنت الزيارة عقد منتدى استثماري مصري ياباني بحضور ممثلي 100 شركة وهيئة اقتصادية يابانية، تم فيه استعراض مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتجارب الناجحة للشركات اليابانية العاملة في مصر كشركه سوميتومو مصر وشركة اوتسوكا.

ونظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر بطوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات، وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

وقام حسام هيبة بزيارة مركز الإبداع التكنولوجي بمدينه أوتا الصناعية، وهي من أكبر التجمعات الصناعية في مدينة طوكيو، ويعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات، وذلك للتعرف على التجربة اليابانية في تطوير الصناعة من خلال التطبيقات الإبداعية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على أفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة اليابانية لرواد الأعمال.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة زيارة ترويجية اليابان التمثيل التجاري

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