وزير الصحة: 70% من المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة "أطفال"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك استعدادات كبرى لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى غزة، لافتًا إلى أن إصابات الحالات التي جرى استقبالها تتنوع بين كسور وشظايا تسببت في كسور بالجمجمة وتهتك في أعضاء الجسم الداخلية، مؤكدًا أن من ٦٠ إلى ٧٠% منهم أطفال.

وقال وزير الصحة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه تم إيفاد حالات من المصابين لمستشفيات بورسعيد خاصة العيون، بالإضافة إلى معهد ناصر ومجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى زايد آل نهيان.

١٥٠ سيارة إسعاف مجهزة بشكل يومى على معبر رفح

وأعلن عبدالغفار عن توفير ١٥٠ سيارة إسعاف مجهزة بشكل يومي على معبر رفح، للفرز والتشخيص والنقل للمراكز المتخصصة.

وأكد أن الكوادر الطبية تقوم بعمل بطولي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه يتم استقبال يوميًا ما بين ٤٠ و٥٠ حالة من مصابي غزة، ولدينا قدرة على استقبال أكثر من ذلك، ولكن يتحكم فى ذلك الجانب الآخر، وهناك تنسيق كبير مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد توجه صباح اليوم السبت إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير عددًا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

يرافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.