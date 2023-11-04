السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة الدول التي أدلت بأصواتها في سباق الكرة الذهبية التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاء صوت مصر من الصحفيين لصالح نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لكن في المركز الثالث، بينما صوتت مصر للمركز الأول لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واحتل صلاح المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية 2023، بعدما سجل 34 هدفًا وصنع 20 أخري بمختلف المسابقات في الموسم الماضي.

وكان صلاح قد حل خامسًا في ترتيب الكرة الذهبية 2022 عن موسم 2021/ 2022.

ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

وجاء ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كالآتي:

المركز الأول: ليونيل ميسي (إنتر ميامي- الأرجنتين)

المركز الثاني: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي- النرويج)

المركز الثالث: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- فرنسا)

المركز الرابع: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي- بلجيكا)

المركز الخامس: رودري (مانشستر سيتي- إسبانيا)

المركز السادس: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد- البرازيل)

المركز السابع: جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي- الأرجنتين)

المركز الثامن: فيكتور أوسيمين (نابولي- نيجيريا)

المركز التاسع: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي- البرتغال)

المركز العاشر: لوكا مودريتش (ريال مدريد- كرواتيا)

المركز الحادي عشر: محمد صلاح (ليفربول- مصر)

المركز الثاني عشر: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة- بولندا)

المركز الثالث عشر: ياسين بونو (الهلال- المغرب)

المركر الرابع عشر: إلكاي جوندوجان (برشلونة- ألمانيا)

المركز الخامس عشر: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا- فرنسا)

– المركز السادس عشر: كريم بنزيما (اتحاد جدة- فرنسا)

– المركز السابع عشر: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي- جورجيا)

– المركز الثامن عشر: جود بيلينجهام (ريال مدريد- إنجلترا)

– المركز التاسع عشر: هاري كين (بايرن ميونخ- إنجلترا)

– المركز العشرين: لاوتارو مارتينيز (إنتر- الأرجنتين)

– المركز الحادي والعشرون: أنطوان جزيزمان (أتلتيكو مدريد- فرنسا)

– المركز الثاني والعشرون: كيم مين جاي (بايرن ميونخ- كوريا الجنوبية)

– المركز الثالث والعشرون: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد- الكاميرون)

– المركز الرابع والعشرون: بوكايو ساكا (أرسنال- إنجلترا)

– المركز الخامس والعشرون: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي- كرواتيا)

– المركز السادس والعشرون: جمال موسيالا (بايرن ميونخ- ألمانيا)

– المركز السابع والعشرون: نيكولو باريلا (إنتر- إيطاليا)

– المركز الثامن والعشرون: مارتين أوديجارد (أرسنال- النرويج)

– المركز الثامن والعشرون مكرر: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان- فرنسا)

– المركز الثلاثون: روبين دياز (مانشستر سيتي- البرتغال).

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