محمد صلاح ضمن 6 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلتر

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2023 وذلك من قبل رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

وكان محمد صلاح قد سبق وفاز بتلك الجائزة في عامي 2018 و2021.

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محمد صلاح على رأس 6 مرشحين لنيل جائزة لاعب العام

تواجد محمد صلاح ضمن 6 مرشحين للمنافسة على جائزة لاعب العام في إنجلترا إلى جانب 5 لاعبين آخرين.

وضمت القائمة كلا من ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري بالإضافة إلى بوكايو ساكا لاعب أرسنال وكيران تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزة بتلك الجائزة يوم الإثنين 4 ديسمبر المقبل.

وسيكون متاح للجماهير التصويت حتى منتصف يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري.

يورجن كلوب: محمد صلاح لم يطلب الرحيل عن ليفربول

وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما إذا كان لاعب الفريق المحترف المصري محمد صلاح قريبًا من مغادرة النادي، في الصيف الماضي.

ورفض ليفربول عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، من اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي:"لا أعرف أي شيء عن العرض أو أي شيء آخر، لكنه ليس مهمًا. مو هنا".

وأضاف: "لم يأت إلىّ أبدًا وأراد الذهاب ولم أفكر في الأمر للحظة، لأكون صادقًا، يجب أن يكون الأمر كذلك أم لا أو أيًا كان. لذا، نعم، إنه هنا".

وزاد:" إنه يشعر بحالة جيدة للغاية. يمكنك أن ترى أنه يستمتع بالفريق كثيرًا، لقد لعب في آخر 105 دقائق من المباراة الأخيرة ثم هذه المباراة (بورنموث في كأس الرابطة) آخر مباراة لعبها كلاعب تسعة (رأس حربة) وأظهر ذلك أيضًا ( جودته)".

واستطرد: "نعم، إنه في حالة جيدة على أرض الملعب، مثل تسجيل الأهداف، يمكن للجميع رؤية ذلك، وخارج الملعب. أود أن أقول إنه في حالة أفضل".