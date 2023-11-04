البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ91 غدًا.. والتموين تطرح 10 آلاف طن قمح للتداول

تعقد البورصة المصرية للسلع جلستها الـ91 غدًا الأحد الموافق 5 من نوفمبر الجاري، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، وذلك بعد انتهاء جلستها الـ90 الأربعاء الماضي بنجاح.

ومن المقرر أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، خلال الجلسة الـ91 للبورصة المصرية للسلع، نحو 10 آلاف طن قمح مستورد للتداول عبر منصة البورصة، بسعر 11 ألف جنيه للطن.

وتخصص البورصة المصرية للسلع بشكل دوري جلساتها يومي الأحد والأربعاء، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام والخاص في إطار إجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، والسلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية والهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.

الهدف من إنشاء البورصة المصرية للسلع

كما تعمل البورصة المصرية للسلع على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

ويمكن للبائع سواء كان "مزارعًا أو تاجرًا أو منتجًا" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر منصة البورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.