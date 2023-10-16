الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج عدد من المنتجات في البورصة السلعية

وزير البترول ورئيس
وزير البترول ورئيس البورصة المصرية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بحضور  الدكتور إبراهيم عشماوي- رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية،  وذلك لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.

آلية عمل البورصة السلعية

وقد استمع الوزير لشرح مفصل عن آلية عمل البورصة السلعية ودورها في التسعير وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وتعزيز شفافية عملية التداول.

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إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع ووجه بالتعاون بين الوزارة و البورصة السلعية للمضي قدما في هذه الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث أن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام. 

رئيس البورصة المصرية

وخلال الاجتماع أوضح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.

منصة البورصة السلعية

وأضاف رئيس البورصة أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض والطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي- رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية استعداد البورصة السلعية لتقديم ٨ م وكافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.

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