السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم السبت، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلي مقر المحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة، وز ر التنمية المحلية،تفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار زيارته للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها.

افتتاح تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث

كما ستتضمن زيارة وزير التنمية المحلية افتتاح تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث - تفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء - افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره - تفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد علي النيل - افتتاح معرض " أيادي مصر " للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة ).

محافظ الدقهلية: نشكر اللواء هشام آمنة على جهوده

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن مختار بخالص الشكر والتقدير  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث

مواد متعلقة

وزير التنمية يبحث مع رئيس جهاز المشروعات توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات

خط ساخن للإبلاغ عن التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات

من الجمود للتمويل.. مشروعك بوابة المحليات لمواجهة البطالة فى المحافظات

وزير التنمية المحلية: تمويل 208 آلاف مشروع باستثمارات 27.2 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية يبحث مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى بالمحافظات

وزير التنمية المحلية: استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم

وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد يتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات

وزير التنمية يبحث مع قنصل فرنسا بالإسكندرية مجالات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الدستورية" تقضى بضرورة عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة