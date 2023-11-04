إزالة 38 تعديًا على أراض زراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائب بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقري مغاغة

وقال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينه مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدات المحلية بقري طنبدى وابا وميانه وشم بحضور حسن محمد والدكتور عصام محمود وهانى الخولي نواب رئيس المركز تمكنوا من إزالة 12 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، عبارة عن اعمدة خرسانيه وحوائط بالبلوك الحجري والاسمنت تم الازاله بالكامل وحتى سطح الارض واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالفين وذلك بحضور رؤساء القرى.

8 حالات بأحياء وقري مطاي

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز تمكنت من أزاله ٨ حالات تعدي بالبناء على إلارض الزراعيه في المهد بكل من إزاله ٤ حالات تعدي بقطاع بردنوها و٣ حالات تعدي بحى غرب المدينه و١ حاله تعدي بحي جنوب المدينة باجمالي ٨ حالات تعدي بمساحه ٤ قيراط ٢٢ سهمًا، باستخدام معدات الوحده المحلية، وبحضور رؤساء القرى ومدير الإزالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

مركز المنيا يزيل 15 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالقرى

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل تمكنت من تنفيذ سلسله من الازالات لعدد 5 حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ٦ قراريط بقرى طوخ وأبو عياد محفوظ طوه وتم تسليم الأراضى لمسؤولي الجمعيات الزراعيه كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالة تعدى وردم أساسات والتحفظ على مواد البناء بقرية ريده التابعه للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان بمساحة ١٦ سهمًا.

كما تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه وردم أساسات لـ 7 حالات ائتمان زراعى بمساحة ١٨٨٤متر داخل نطاق الوحده المحليه بنزله حسين بحضور هبه سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وأحمد رأفت سكرتير الوحده المحليه وتمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالة تعدى وردم اساس بعزبة ابو جريد وريده بمساحة قيراط وتم حرث الأرض والتحفظ على مواد البناء وإحالة المخالفين للنيابه العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

ديرمواس تزيل 3 حالات تعدي ومخالفات بناء

وأشار عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إلى أنه كلف نائبه علاء حمدي بقيادة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف للقانون بقريتي دلجا والبدرمان بالتعاون مع رؤساء القرى والأجهزة المعاونة حيث قامت الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بقيادة محمد سيد سكرتير الوحدة والأجهزة المعاونة بإزالة شدة خشبية بناء مخالف للقانون 119 بقرية البدرمان بمساحة 150 مترًا، وكذلك إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية في المهد بقرية البدرمان بمساحة 12 سهمًا، كما قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة محمد عبد الحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة بإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 2 قيراط.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا