الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمي يكشف لـ"الدستور" ازدواجية تعامل الغرب تجاه الحرب فى غزة

طارق فهمي
طارق فهمي

قال طارق فهمي أستاذ العلاقات السياسية الدولية، إن هناك العديد من الازدواجية في التعامل مع القضية الفلسطينية والقضايا العربية عموما، وسبق أن ذلك حدث في أزمة ليبيا والأزمة السورية وتناقضات الملف الإيراني الأمريكي.

txt

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

 

انتقادات ضد القضية الفلسطينية 

وأضاف فهمي في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك انتقادات كبيرة مع تأييد بوتين للحرب على الجانب الاسرائيلي قطاع غزة، ولكن هناك علاقة وثيقة بين روسيا وحماس ربما تدفع بوتين لمسارات مصالحة، واستقبلت موسكو من قبل لقاءات لفتح وحماس وعدد من الجبهات والجبهة الديمقراطية الشعبية، وبالتالي روسيا حاضرة في الملف وقدمت مشروع لم يلقى قبول من مجلس الأمن وتم انتقاده بصورة كبيرة.

وتابع: في تقديري انه ستستمر ازدواجية المعايير كما أن الانتقادات العربية لبوتين بتأتي في إطار دعمه لموقف حماس وبطبيعة الثنائية الجهنمية  في اطار الاستقطابات وعالم متعدد الاقطاب ومحاولة كل طرف مالديه من أمور، أما العقوبات التي فرضت في أول أيام من الحرب. 

وأوضح: اعتقد أن هذا هو التناقض، ولكن لا يمكن المقارنة بين ما يجري في أوكرانيا وما يجري في غزة، لأن هنا الأمر مختلف،  حيث أن القضية تتجاوز غزة ومستقبلها ووضعها لكن مرتبط بالعقوبات التي ستفرض على الأطراف المختلفة وهنا لن نتحدث عن إسرائيل بل نتحدث عن التفاعلات الجارية في الإقليم .

غابة سياسية كبيرة

فيما أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مجلس الأمن يعد في الداخل غابة كبيرة لا يمكن الوقوف أمامها والفشل في أي قرار نتيجة للتناقضات الكبيرة، كما أن المشروع العربي في مجلس الأمن في الجمعية العامة لم ينجح.

وتابع أن الدول الأوروبية رفضت استقبال اللاجئين وتطالب مصر باستضافتهم لأن هذا أمر طبيعي، لرفضهم لفكرة النازحيبن، وبالتالي هناك أزمة كبيرة ورفضت التعامل مع هذا الأمر.

غزة القضية فلسطي الازدواجية التعامل ​روسيا​ بوتين

الأكثر قراءة

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة