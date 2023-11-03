الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شبورة صباحية وأجواء حارة.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" توقعاتها لطقس السبت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـحالة الطقس غدًا السبت الموافق 4 نوفمبر، حيثُ تُسيطر الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق التي تصل إلى حد الضباب، وأهابت بقائدي المركبات الحذر أثناء القيادة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدًا السبت طقس مائل إلى الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

ويسود طقس حار على جنوب سيناء والصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع عودة الاستقرار للأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الجمعة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تراجع فرص سقوط الأمطار واستقرار كبير في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّ هناك زيادة في سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، نتيجة حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأشارت "غانم" إلى أن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة تتمثل في تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى حدوث شبورة مائية كثيفة تبدأ من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذَّرت “غانم” قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المزدحمة بالسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة.

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