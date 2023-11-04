السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات، من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية في مختلف دول العالم، والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

ويستعرض “الدستور”، من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة في مختلف البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا في بلاد العالم، والتي يتنافس فيها لاعبي الفريق الاولى لرياضة كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإسباني

مباراة نادي أوساسونا ضد نادي جيرونا في تمام الساعة الثالثة عصرا ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

مباراة نادي ريال بيتيس ضد نادي ريال ماريكو في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.   


مباراة نادي سيلتا فيجو ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

 

مباراة نادي ريال سوسييداد ضد نادي برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءا ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.
 

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قمة بيراميدز ومجموعات الكونفيدرالية.. جدول مباريات الزمالك خلال نوفمبر

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-11-2023 والقنوات الناقلة


مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

مباراة نادي برينتفورد ضد نادي وست هام في تمام الساعة الخامسة مساء ،ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

مباراة نادي بيرنلي ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

مباراة نادي إيفرتون ضد نادي برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.          

مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي بورنموث في تمام الساعة الثانية مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.
            
مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

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ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات الأسبوع السادس

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بعد الخروج الإفريقى.. جدول مباريات الأهلى خلال شهر نوفمبر الحالى

 

مباريات الدوري المصري

مباراة نادي الجونة ضد نادي الداخلية في تمام الساعة الرابعة مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

مباراة نادي المقاولون العرب ضد نادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

مباراة نادي بلدية المحلة ضد نادي فاركو في تمام الساعة السابعة مساء، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات اليوم مباريات الدوري الإسباني مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري المصري

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