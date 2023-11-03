الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات الأسبوع السادس

كريستو فاو مابولولو
كريستو فاو مابولولو

يتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري قائمة هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات الأسبوع السادس اليوم برصيد خمسة أهداف يليه أربعة لاعبين سجل كل منهم أربعة أهداف وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي و حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة و مصطفى زيكو لاعب إف سي زد والمغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة .

ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات الأسبوع السادس          

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد خمسة  أهداف منها هدف من ركلة جزاء .

2.الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة  برصيد 4 أهداف .

3.مصطفى زيكو لاعب إف سي زد والمغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة ولكل منهما 4 أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

4.الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وفادي فريد مهاجم سموحة والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ولكل منهم  ثلاثة أهداف .

5.أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد ثلاثة أهداف منها هدف من ركلة جزاء .

6. يوسف أوباما وشيكابالا " الزمالك " ولكل منهما هدفين .

7.ميدو جابر " المصري " وعمر كمال عبد الواحد “ فيوتشر”  والتوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " وزياد كمال " انبي " ولكل منهما هدفين .

8.الغاني بنجامين بواتينج وإسلام ابوسليمة " الاتحاد السكندري " وأحمد علاء " المقاولون " ولكل منهم هدفين.

9.عبد الرحمن سمانة  " بلدية المحلة " برصيد هدفين من ركلتي جزاء.

10.جوزيف أوشايا " المقاولون "  وعمرو قلاوة " سموحة " ولكل منهما  هدفين من ركلتي جزاء .

وسجل هدفا واحدا كل من المغربي رضا سليم وكريم فؤاد وحسين الشحات " الأهلي " ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيم نداى ومصطفى شلبي " الزمالك " والتونسي حمدي النقاز وعبد الرحمن مجدي " الإسماعيلي " ومروان حمدي وباهر المحمدي والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي والجزائري غيلاس جناوي" المصري " وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي " بيراميدز " وأحمد خالد ومصطفى البدري " سموحة " وأحمد عاطف ومحمود رزق وأحمد رفعت ومروان محسن والتونسي أيمن الصفقاسي وعلي الفيل " فيوتشر " ووليد علي فرج والسوداني سيف تيري والجزائري رزقي حمرون " فاركو "  ومحمد سالم وأحمد فوزي " المقاولون " والنيجيري جون إيبوكا ومحمود زلاكة ومحمد إبراهيم  " سيراميكا كليوباترا "وأحمد خليل كالوشا ومحمد ناصر مودي وأحمد أمين أوفا " انبي " ويسري وحيد وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا  " طلائع الجيش " وكريم بامبو وأسامة فيصل والبوركيني سعيدو سيمبوري " البنك الأهلي " وعبد العزيز سيد وإيهاب سمير والأوغندي الأن كيامبادي " الداخلية " ومصطفى ميسي ومحمد سمير وشادي حسين ومحمود صابر ورأفت خليل " إف سي زد " والنيجيري فافور حكيم “ بلدية المحلة”.

دوري نايل الأنجولي كريستوفاو مابولولو بيرسى تاو أحمد بلحاج حسام أشرف

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