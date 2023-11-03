دوري نايل.. سموحة يواجه الاتحاد السكندري في مباراة الزعامة الكروية بالإسكندرية

تبدأ اليوم مواجهات الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل، بمباراة الديربي السكندري بين سموحة والاتحاد السكندري في الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية.

والفريقان متساويان في رصيد النقاط ولكل منهما 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، ويتفوق الاتحاد هجوميا وسجل تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف لسموحة، واهتزت شباك الاتحاد السكندري 9 مرات بينما دخل مرمى سموحة 8 أهداف.

سموحة يسعى للعودة للانتصارات

سموحة المتواجد في المركز السابع غابت عنه الانتصارات في أخر مباراتين، بعد أن خسر أمام الزمالك وتعادل مع إف سي زد، ويفتقد جهود أحمد عبد الحكم وحمدي علاء وأحمد جمال، لذا من المتوقع أن يجري أحمد سامي المدير الفني تغييرات في التشكيل الأساسي، وعودة محمد المغربي لقلب الدفاع وبجانبه محمد مصطفى ميدو كما يعود حسام حسن لقيادة الهجوم بعد شفائه من الإصابة.

قائمة فريق سموحة

واختار أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان وحسين تيمور وشريف رضا ومحمد مصطفى ميدو ومحمود وحيد وطارق علاء ومحمد المغربي وعبد اللطيف بن قسو وإسلام جابر وعمرو قلاوة ومصطفى البدري ودوكو دودو وحسين فيصل وأحمد خالد ولحسن دحدوح ومحمد سعيد مكرونة ومحمود حليمو وأبو بكر ليادي وفادي فريد وحسام حسن.

وشهدت القائمة عودة حسام حسن بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب أحمد عبد الحكم للإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام إف سي زد وحمدي علاء لحصوله على ثلاثة انذارات وأحمد جمال للإصابة .

الاتحاد السكندري يبحث عن النقطة 11

في المقابل لم يخسر الاتحاد السكندري في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالتعادل مع الجونة وبلدية المحلة بنتيجة واحدة 2-2 ثم الفوز على المقاولون 3-2 ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة العاشرة.

واختار طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، 19 لاعبا في قائمة المباراة ، وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح ومحمود شبانة وكريم الديب ومصطفى إبراهيم وإسلام أبو سليمة والحبيب حسن وخالد الغندور وأحمد عيد ورجب عمران وعمر طارق الوحش وبيكالي أوبامي وناصر ناصر ومورو ساليفو وبلال السيد وأحمد عادل ميسي وكريستوفاو مابولولو وبنجامين بواتينج.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده هاني خيري وأحمد بكر ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.