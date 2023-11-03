عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-11-2023 والقنوات الناقلة

تحظى مباريات كرة القدم بمتابعة الملايين حول العالم، فهي أكثر الرياضات شعبية في العالم، ويتابع المصريون مباريات الدوري المصري وأيضًا الدوريات الأجنبية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-11-2023 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك وزد

يواجه اليوم الجمعة نادي الزمالك نادي زد أف سي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر الدوري المصري، وتذاع المباراة على قناة ON TIME SPORTS.

وكان النادي الزمالك قد خسر في مباراته الأخيرة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه نادي سموحة نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة وتعرض المباراة على قناة ON TIME SPORTS.

يواجه نادي سيراميكا كليوباترا نادي بيراميدز الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON TIME SPORTS.

مباريات الدوريات الأوربية والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان يواجه مونبيليه الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات bien sports hd في الدوري الفرنسي.

لاس بالماس يواجه أتلتيكو مدريد ـ 10:00 مساء بتوقيت القاهرة في مباريات الدوري الإسباني bien sports hd

بولونيا يواجه لاتسيو وتذاع عبر قنوات 9:45 مساء بتوقيت القاهرة ـ AD SPORTS ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي يواجه الفيحاء ـ 5 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات SSC SPORTS

الفتح يواجه الهلال في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات SSC SPORTS.

الشباب يواجه الاتحاد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات SSC SPORTS.