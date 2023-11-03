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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزى" يطرح أذون خزانة بـ46 مليار جنيه الأحد

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، الأحد 5 نوفمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 46 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

20 مليار جنيه لمدة 182 يومًا

يطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 26 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 20 مليارا في 7-5-2024، واستحقاق طرح الـ 26 مليار جنيه في 5-11-2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح 

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 /2023.

قبل ساعات من اجتماعه.. خبراء يرجحون اتجاه "المركزي" لتثبيت سعر الفائدة

 

يطرح البنك المركزي المصري الأحد أذون خزانة قيمة 46 مليار جنيه عطاءين وزارة المالية

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