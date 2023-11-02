قبل ساعات من اجتماعه.. خبراء يرجحون اتجاه "المركزي" لتثبيت سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد سعر العائد على الإيداع والإقراض، في الاجتماع قبل الأخير خلال العام الجاري 2023.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي اليوم لتثبيت سعر الفائدة، ما لم يكن هناك رفع في إطار تصميم لمجموعة سياسات نقدية جديدة، ولكن وفقًا لما هو ثابت حتى الآن من آليات وأدوات للسياسة النقدية، فإن سعر الفائدة الحالي هو مرتفع ومناسب للمؤشرات، ومن الصعب أن يتم رفعه، فقد يسبب تكاليف أكبر للموازنة العامة للدولة، وتمويلات مجمع الأعمال، فضلًا عن أن رفع سعر الفائدة، لن يزيد من شهية المدخرين بإيداع أموالهم في البنوك.

تأثير رفع سعر الفائدة

أضاف جاب الله في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لن يكون هناك تأثير لرفع سعر الفائدة على جذب استثمارات الأجانب في الدين الحكومي، في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية، حول العالم، لذا فإنه من المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند المعدلات الحالية اليوم الخميس.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إنه من المتوقع أن يحصل البنك المركزي على هدنة بعد رفع أسعار الفائدة، خلال الاجتماعات السابقة، ويأخذ في الحسبان أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر ليس بسبب صدمة الطلب، وإنما بسبب تراجع المعروض، والانعاكاسات الخارجية من الحروب العالمية، وبالتالي تأثير رفع سعر الفائدة على كمبح جماح التضخم يكون ضعيفًا.

وأوضح أن البنك المركزي يرعي عدم زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة بزيادة أسعار الفائدة، وخاصة أن رفع سعر الفائدة لن يؤدي إلى تنشيط عجلة الغنتاج، وزيادة النمو الاقتصادي، بل على العكس، يؤدي إلى زيادة الضغوط على المستثمرين ومجتمع الأعمال.