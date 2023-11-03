باستثمارات 709 مليارات جنيه.. إنجازات الجمهورية الجديدة لتنمية شمال سيناء

تولي الدولة أهمية قصوى للخطة الاستثمارية في محافظة شمال سيناء ، لما لها من أهمية خاصة استراتيجية وقومية، وما تتمتع به من ثروات قومية، تميزها عن بقية المحافظات.

كما تبنت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقها مسئولية تنمية محافظة شمال سيناء، بعد القضاء على الإرهاب، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

709 مليارات جنيه حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء

بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء خلال 2022- 2023، حوالي 709 مليارات جنيه في مجالات النقل، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، وفي مجال النقل تم تطوير ميناء العريش البحري، وإعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان، وبئر العبد والعريش وطابا، ورفح، واستكمال إنشاء منفذ رفح، وفي مجال الإسكان، وتم استكمال إنشاء 17 تجمعا تنمويا، ومدينة رفح الجديدة، وإنشاء صرف صحي متكامل ببئر العبد، واستكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء.

استكمال إنشاء شبكة الري العامة لزمام 142 ألف فدان

وفي مجال الري، تم استكمال إنشاء شبكة الري العامة لزمام 142 ألف فدان، وأعمال الحماية من أخطار السيول.

وفي مجال النقل تم إنشاء مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، منها تطوير ميناء العريش البحري، وإعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان/ بئر العبد/ العريش، رفح / طابا بقيمة 200 مليون جنيه، واستكمال انشاء منفذ رفح بقيمة 34 مليون جنيه.

استكمال إنشاء تجمع تنموي ومدينة رفح الجديدة

وفي مجال خدمات الإسكان تم استكمال إنشاء تجمع تنموي، ومدينة رفح الجديدة ، والخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر لتغذية العريش و الشيخ زويد ورفح الجديدة، واستكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء باستثمارات بلغت 2.3 مليار جنيه .

وفي مجال التنمية المحلية ، تم رصف طرق بمدينة الشيخ زويد، واستكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش، وإنشاء الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة العريش، رفع كفاءة مبنى مجلس مدينة رفح، استكمال إنشاء موقف سيارات عمومي بمدينة نخل، بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالعريش

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، تم إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالعريش، ومبنى إسكان الطلاب، واستكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، ووإحلال وتجديد وتعلية دور بمبنى كلية التربية بالعريش، و تجهيز منشآت جامعة العريش.