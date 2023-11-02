الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو بالبرلمان الشبابي: مشروعات تنمية سيناء رسالة كافية أننا لن نتخلى عن أرضنا

مواطنة مصرية
مواطنة مصرية

قالت ميرام مصطفى، عضو البرلمان الشبابي، ان مشروعات الدولة المصرية لتنمية سيناء هي رسالة كافية أننا لن نتخلى عن أرضنا المصرية مهما واجهنا من ضغوطات، فعودة سيناء في يوم من الأيام كانت حلم استرد بالدم والصبر والعزيمة ولا تفريط فيها مجددا. 

وتابعت عضو البرلمان الشبابي، أن توقيت القيادة السياسية لتدشين عدد من المشروعات التنموية واستكمال مسيرة الإنجازات في غاية الذكاء ليكون رسالة للدول الطامعة بأن الأرض التي يستمر عليها البناء والتنمية لا احتمالية لضياعها والتفريط فيها. 

وأوضحت أن التهجير مرفوض رفض مزدوج من الفلسطينيين قبل المصريين فهذه القضية هي مؤشر للعروبة والأمن القومي العربي والتنازل عنها بعد مرور كل تلك السنوات يدل على تفككنا وتخلينا عن أهم المواقف لوقف العدوان. 

وأكدت أننا سنواصل الدعم للقضية الفلسطينية حكومة وشعبا واستمرار تقديم كافة المساعدات الإغاثية حتى نصل إلى تهدئة للأوضاع ووقف الصراع والنزاع من أجل إنقاذ أشقائنا المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

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مواطن: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل إنقاذ الأشقاء الفلسطينيين

 

البرلمان الشبابي المشروعات التنموية الفلسطينيين الأمن القومي العربي التهجير

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