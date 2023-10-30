الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطنة مصرية: القضية الفلسطينية حلها باتحاد العرب وليس بالتهجير

رؤية عبد الصادق مواطنة
رؤية عبد الصادق مواطنة مصرية تدعم الرئيس

قالت رؤية عبد الصادق، مواطنة مصرية، إن حل القضية الفلسطينية وإيقاف قتل الأبرياء، هو اتحاد العرب على موقف إنساني واحد دون شعارات رنانة..

وأضافت رؤية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجانب المحتل يواصل الضغط بتصعيد الحرب الغاشمة لنزوح أهالي قطاع غزة للجنوب حتى يتم فتح معبر رفع والنزوح لأرض سيناء، ولكن هذا لن يحدث برفض الفلسطينيين للحفاظ على قضيتهم التي حاربوا لها لسنوات طويلة وفقدوا عدد كبير من ذويهم.

وأوضحت أن التفريط في أرض سيناء لن ولم يحدث، فما عاد بدماء شهداءنا لن يضيع هكذا بسهولة، فتلك الرض المقدسة شاهدة على جهد أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استردادها من يد العدو.

وأشادت المواطنة المصرية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  خلال هذه الأزمة، مؤكدة أنها صارمة وحاسمة لحماية الأمن القومي المصري، علاوة على جهود الدولة المصرية التي لا تهدأ لتأمين الحدود المصرية جوا وبرا وبحرا.

 

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مواطنة مصرية: قرارات الرئيس السيسى صارمة وحاسمة لحماية الأمن القومى المصرى (فيديو)

مواطنة مصرية اتحاد العرب قطاع غزة الفلسطينيين أرض سيناء

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