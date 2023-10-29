الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بطل حرب أكتوبر: الأمن القومي المصري أولوية.. ولا تنازل أو تفريط في أرض سيناء

بطل حرب اكتوبر
بطل حرب اكتوبر

قال الدكتور محمد نور الدين بطل حرب أكتوبر، إن الشعب المصري دائما وأبدا سيكون كتفا إلى كتف دون أي تفرقة، وسيظل الشعب على قلب رجل واحد مهما مر من أحداث صعبة أو عصيبة.

وأضاف بطل عملية كبريت بحرب أكتوبر المجيدة، لـ"الدستور": “متخافوش على مصر وأهلها فهم أقوى من أي عدوان أو محاولات استفزازية للاستيلاء على شبر واحد من أرض سيناء التي ارتوت واحتفظت بأجساد شهداء هذا الوطن المقدس”.

وأكد أن الشعب المصري بداخل دمائه جينات البطولة والشجاعة وكما حاربنا نحن من أجل استرداد أرض سيناء من يد العدو، فالشعب المصري لن يسمح بأي تدخل أو حدث إرهابي يسلب منا أرض مصر العظيمة.

وذكر أن الشباب يحتاج فقط أن يرى القدوة ويسمع عن أمجاد التاريخ، ليقوى وتشتد إرادته ويعلم ما فعلناه في الماضي وأنهم اليوم في حرب من نوع آخر تجاه الشائعات أو المعلومات الزائفة، ولكننا نثق أنهم في وقت الأزمات لا نجد أمامنا سوى مواقف رجولة وشهامة تنصر الحق وتحافظ على الأرض المصرية والأمن القومي.
 

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بطل حرب أكتوبر الشعب المصري أرض سيناء الأمن القومي الدولة المصرية قطاع غزة

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