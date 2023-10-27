مواطنة: نثق في حكمة الرئيس السيسي تجاه الاستفزازات الدولية (فيديو)

قالت هند الحداد، مواطنة مصرية، إننا نثق في حكومتنا المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكمة رد الفعل تجاه الاستفزازات الدولية تجاه مدينتي طابا ونويبع في ارض سيناء المصرية.

وتابعت أن العالم أجمع يعرف قوة الجيش المصري، ويعلم أن لمصر حكمة فى رد الفعل لأن قرار الحرب ليس بسهل وتوابعه عصيبة، ونحمد الله أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة منحتنا الأمن والأمان.

وأكملت أنه على الرغم من قسوة المشاهد الفلسطينية إلا أن التهجير ليس الحل.

وانتقدت الدول العربية الشقيقة بتأخر ردود الفعل والاتحاد من أجل إنقاذ هؤلاء المدنيين وانتشال الأطفال من حرب لا يعرفون عنها شيئا ولكنهم هم من يدفعون الثمن تلك الحرب الغاشمة التي لا تعرف للإنسانية معنى.