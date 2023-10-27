مواطن: القيادة السياسية تدير الأزمة باعتدال وحكمة.. ولا تهاون في الأرض

أعرب المواطن عمرو ربيعي، عن ثقته في حكمة واعتدال القيادة السياسية ومواقفها الغير منساقة وراء الاستفزازات.

وتابع لـ"الدستور" أن قرار الحرب ليس سهلًا، وله عواقب وخيمةة سندفع ثمنها الأجيال المتعاقبة، مُشيدًا بإدارة الدولة للأزمة وتوخيها الحذر من الانسياق لمحاولات الاستفزاز.

وتقدم “ربيعي” بخالص التعازي للشعوب العربية فيما يحدث في الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين والاطفال الغزل دون اي ذنب ليدفعوا ثمن صراعات دولية لايعلمون عنها شيئا.

وأشار إلى ان مصر طوال تاريخها بلد مضيافة الشعوب العربية، ولكن في الموقف الفلسطيني فإن التهجير يعني نسيان القضية الفلسطينية وتصفيتها.

وأعرب عن تعاطفه مع الأحداث القاسية التي يشهدها العزل من الفلسطينيين بقطاع غزة دون تفريط في شبر واحد من اراضينا.