الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطنة مصرية: قرارات الرئيس السيسى صارمة وحاسمة لحماية الأمن القومى المصرى (فيديو)

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

قالت مديحة حسن، مواطنة مصرية، إن التصعيد المتتالي في قطاع غزة والمعاناة التي يتحملها المدنيون صعبة للغاية ولا يتحملها قلب إنساني.

 

وأشادت خلال حديثها لـ"الدستور"، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي واصفة إياها بأنها صارمة وحاسمة لحماية الأمن القومي المصري، علاوة على جهود الدولة المصرية التي لا تهدأ لتأمين الحدود المصرية جوًا وبرًا وبحرًا.

وأضافت أن الدولة المصرية هي المفاوض الأبرز على الساحة العربية للوصول لحل يوقف إطلاق النار على هؤلاء المدنيين العُزل، ومنع قتل الأطفال الذين يحملون فاتورة تلك الحرب الغاشمة.

وتابعت إننا ذقنا مرارة الحرب أكثر من مرة سواء الحروب الماضية أو حروبنا الداخلية للقضاء على الإرهاب، ومن يقول إننا نستعد للحرب ليس بحكيم، لأن فاتورة الحرب غالية ولا تمر مرور الكرام دون أن تترك أثرها السلبي الذي يستغرق سنوات للنهوض من جديد.

وأكدت أنها تدعم القيادة السياسية والقرارات الحكيمة، ومساندة المواطن المصري لرئيسنا، بعدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء المقدسة لرفض التهجير لأنه سيضيع القضية الفلسطينية. 

 

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مواطنة: قرار الحرب له عواقب سلبية كثيرة وندعم إخوتنا الفلسطينيين

 

 

مواطنة مصرية من الاسكندرية: قرارات الرئيس السيسي صارمة وحاسمة لحماية الامن القومي المصري

قالت مديحة حسن، مواطنة مصرية، ان التصعبد المتتالي في قطاع غزه والمعاناه التي بتحملها المدنيين صعبه للغاية ولايتحماها قلب انساني.

واصلت المواطنة المصرية مشيده بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها صارمة وحاسمة لحماية الامن القومي المصري علاوة على جهود الدولة المصرية التي لا تهدأ لتأمين الحدود المصرية جوا وبرا وبحرا.

اكملت ان الدولة المصرية هي المفاوض الابرز على الساحة العربية للوصول لحل يقف اطلاق النار على هؤلاء المدنيين العزل ومنع قتل الاطفال الذبن يحملون فاتوره تلك الحرب الغاشمة

 

وتابعت باننا ذقنا مراره الحرب اكثر من مره سواء الحروب الماضية او حروبنا الداخلية للقضاء على الارهاب، ومن يقول اننا نستعد للحرب ليس بحكيم لان فاتوره الحرب غالية ولا تمر مرور الكرام دون ان تترك اثرها السلبي الذي يستغرق سنوات للنهوض من جديد.

واكدت بانها تدعم القياده السياسية والقرارات الحكيمة، ومسانده المواطن المصري لرئيسنا، بعدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء المقدسة لرفض التهجير  لانه سيضيع القضية الفلسطينية. 
 

قطاع غزة المواطنة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي المصري الحدود المصرية

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