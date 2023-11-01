مواطن: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل إنقاذ الأشقاء الفلسطينيين

قال أمير محب، مواطن مصري، إنه يجب على الدول العربية أن تتعلم من الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وكيفية المساندة الحقيقية لأشقائنا في وقت الأزمات.

وأضاف المواطن المصري، أن موقف مصر اليوم يستدعي الفخر، ويمثل نموذجا حقيقيا لتعاون الشعوب معا، بإتاحة فتح معبر رفح لدخول المصابين لتلقي العلاج اللازم بأمان.

وتابع: "منذ الأمس هناك مواقف من عدد من الدول العربية تجاه الكيان الصهيوني المحتل، ولكنه متأخر جدا بعدما خسرنا أكثر من 10 آلاف شهيد فلسطيني، ولكن هذه البداية يجب أن يكمل عليها باقي الدول العربية دون الالتفات إلى المصالح، لأن أرواح البشر أهم".

واختتم أن ما تمارسه إسرائيل تجاه قطاع غزة جريمة إنسانية فمشاهد الأطفال تدمي القلوب، واستهدافات الأحياء السكنية تصرف عدواني لا مبرر له باستخدام كل محرمات القانون الدولي ضد المدنيين والأبرياء.

