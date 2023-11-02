مستشفيات شمال سيناء: تعرف على الرعاية الصحية المقدمة للفلسطينيين
عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، تقريرًا يكشف تفاصيل الرعاية الصحية المقدمة في مستشفيات شمال سيناء للمصابين الفلسطينيين.
وتشتمل الرعاية الصحية المقدمة على ما يلي:-
- تقديم كل الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.
- سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.
- وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف.
- رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب.
- المستشفى الميداني في مدينة الشيخ زويد سيبدأ استقبال الجرحى.
- رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير.
- ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.
- تحويل بعض الحالات خارج المحافظة بمستشفيات القاهرة والمحافظات المجاورة.
- مستشفيات المحافظة نسق أول طبي ومدن القناة نسق ثاني طبي والقاهرة نسق ثالث طبي.