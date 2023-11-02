الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشفيات شمال سيناء: تعرف على الرعاية الصحية المقدمة للفلسطينيين

مستشفيات شمال سيناء
مستشفيات شمال سيناء

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، تقريرًا يكشف تفاصيل الرعاية الصحية المقدمة في مستشفيات شمال سيناء للمصابين الفلسطينيين. 

وتشتمل الرعاية الصحية المقدمة على ما يلي:- 

  • تقديم كل الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.
  • سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.
  • وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف.
  • رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب.
  • المستشفى الميداني في مدينة الشيخ زويد سيبدأ استقبال الجرحى.
  • رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير.
  • ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.
  • تحويل بعض الحالات خارج المحافظة بمستشفيات القاهرة والمحافظات المجاورة.
  • مستشفيات المحافظة نسق أول طبي ومدن القناة نسق ثاني طبي والقاهرة نسق ثالث طبي.
مستشفيات سيناء المستشفيات الميدانية غزة فلسطين استقبال مصابي غزة

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

عاجل.. حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

لماذا قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى