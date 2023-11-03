الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس جزار طعن سيدة خلال محاولته سرقة مسكنها في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، حبس جزار لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بطعن سيدة بسلاح أبيض كشفت أمره أثناء سرقة مسكنها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح الأبيض، وسؤال المجنى عليها وشهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بقيام لص بطعن سيدة 

وكان اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، من أحدي المستشفيات باستقبال ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم مُصابة بجرح طعني بالبطن، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم.

وبسؤالها قررت أنه أثناء خروجها من الشقة سكنها، شاهدت أحد الأشخاص على سلم العقار فارتابت فى أمره وقامت بالصراخ فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالهرب.

تشكيل فريق بحث لضبط المتهم 
 

وتم تشكيل فريق بحث وتحديد مرتكب الواقعة وهو جزار، مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بدلوفه للعقار محل إقامة المجنى عليها بغرض السرقة وحال مشاهدتها له قامت بالصراخ فقام بطعنها خشية افتضاح أمره وتم بإرشاده ضبط السلاح مطواة المستخدم فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 الإعدام شنقا لنقاش قتل سيدة مسنة لسرقتها

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة نقاش بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل سيدة مسنه وسرقتها بسبب خلافات علي أجرة العمل.

 صد  الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من  المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7101 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.
 

حبس لص طعن سيدة بسلاح أبيض بالاسكندرية الرمل أول نيابة أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

السجن المشدد 15 عامًا لفنى لحام لحيازته 50 طربة حشيش فى الإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة ربة منزل بالإكراه فى الإسكندرية

بينهم سيدتان.. حبس تشكيل عصابي لسرقة أموال شخص بعد اتهامه باستبدالها بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمتى السرقة بالإكراه وحيازة مخدرات بالإسكندرية

السجن المشدد 15 سنة لمحام في "تزوير مستندات رسمية" بالإسكندرية

28 نوفمبر.. النطق بالحكم فى دعوى النصب على أحمد حسن

جنايات الإسكندرية تؤيد الحكم على عاطل بالسجن 3 سنوات لحيازته أسلحة نارية

المشدد 3 سنوات غيابيًا لكهربائى لحيازته عملات أثرية بمطار برج العرب

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

عاجل.. يبدأ العمل بها من اليوم.. أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد تعديلها.. كل التفاصيل

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

حبس جزار طعن سيدة خلال محاولته سرقة مسكنها في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بلا مّن ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى