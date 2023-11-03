حبس جزار طعن سيدة خلال محاولته سرقة مسكنها في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، حبس جزار لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بطعن سيدة بسلاح أبيض كشفت أمره أثناء سرقة مسكنها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح الأبيض، وسؤال المجنى عليها وشهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بقيام لص بطعن سيدة

وكان اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، من أحدي المستشفيات باستقبال ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم مُصابة بجرح طعني بالبطن، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم.

وبسؤالها قررت أنه أثناء خروجها من الشقة سكنها، شاهدت أحد الأشخاص على سلم العقار فارتابت فى أمره وقامت بالصراخ فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالهرب.

تشكيل فريق بحث لضبط المتهم



وتم تشكيل فريق بحث وتحديد مرتكب الواقعة وهو جزار، مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بدلوفه للعقار محل إقامة المجنى عليها بغرض السرقة وحال مشاهدتها له قامت بالصراخ فقام بطعنها خشية افتضاح أمره وتم بإرشاده ضبط السلاح مطواة المستخدم فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الإعدام شنقا لنقاش قتل سيدة مسنة لسرقتها

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة نقاش بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل سيدة مسنه وسرقتها بسبب خلافات علي أجرة العمل.

صد الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7101 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

