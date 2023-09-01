حبس سيدة وابنتها وآخرين قتلوا جارتهم لسرقة ذهبها فى الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس ربه منزل ونجلتها وشخصين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل جارتهما ربه منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية وبيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ من المواطنين بالعثور علي جثة سيدة

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور تبلغ قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بالعثور على جثة ربة منزل، مقيمة بأحد العقارات بدائرة القسم.

جهود فريق البحث ربه منزل ونجلتها

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى كشف وتحديد مرتكبى الواقعة، وهم ربة منزل، ونجلتها، وزوج نجلتها لهم معلومات جنائية، مُقيمين بالعقار محل البلاغ، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم.

القبض علي المتهمين واعترافاتهم

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا قيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها وبتاريخ الواقعة قامت الأولى والثانية باستدراج المجنى عليها للشقة سكنهما كونهم تربطهم علاقة جيرة سابقة، وقامتا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية عبارة عن "6 غوايش، سلسلة، قرط، خاتم" ومبلغ مالى.

وتوصلت التحريات بقيام المتهمتين بإخبار المتهم الثالث عقب ذلك وتسليمه "خاتما ذهبيا" خاصا بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم فى التخلص من الجثمان، حيث قام ببيع الخاتم الذهبى لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، "سيئ النية" ولم يف بوعده لهما ولم يُحضر السيارة، ولدى محاولتهما التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما إحدى قاطنات العقار، فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وانصرفتا خشية افتضاح أمرهما.

إرشادهم عن المسروقات

كما أرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهم وإنفاق المبلغ المالى، كما تم إلقاء القبض على العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.