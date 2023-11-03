الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الفرنسى يدعو لـ"عدم زج" قوة اليونيفيل فى وضع خطر

سيباستيان ليكورنو
سيباستيان ليكورنو

طالب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إسرائيل وميليشيا حزب الله إلى الحفاظ على "قوة اليونيفيل" العاملة في لبنان، وعدم زجها في وضع خطر يتعذر الحفاظ عليها فيه.

وقال ليكورنو لراديو فرانس إنفو، من الواضح أننا يجب ألا نضع قوة اليونيفيل في وضع يتعذر الحفاظ عليها فيه"، مضيفًا "هذه هي الرسالة التي نوجهها لمختلف الأطراف، على الجانب اللبناني، وكذلك على الجانب الإسرائيلي".

وفي حديثه بعد لقائه بالفرقة الفرنسية في لبنان وقبل خطاب مرتقب لزعيم حزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة، قال ليكورنو إن جميع قادة لبنان بحاجة لإدراك خطر الذهاب للحرب.

وقال "الحرب هنا في لبنان ستدفع جزءًا من الشرق الأوسط إلى الهاوية، في هاوية سيكون من الصعب علينا جميعًا أن نخرج منها".

وتسعى فرنسا لاستغلال علاقتها التاريخية مع لبنان لمحاولة نزع فتيل التوترات بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، إلا أن العنف آخذ في التصاعد. 

وتنشر فرنسا نحو 700 جندي ضمن قوة اليونيفيل التي تأسست عام 1978 في أعقاب أعمال عنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان في يونيو بمحاولة التوصل إلى سبيل لإقناع النخبة السياسية في لبنان بتنحية الخلافات جانبًا واختيار رئيس جديد للدولة بعد أكثر من عام من الفراغ بهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإتاحة المجال لضخ المساعدات الخارجية، إلا أن هذا الجهد لم يؤد إلى حلحلة الموقف.

وقال ليكورنو "من الواضح أنه في ظل الصعوبات التي نواجهها، فإن عدم وجود شخص للاتصال معه لأكثر من عام الآن ليس أمرًا منطقيًا، إنه يضعف لبنان أكثر.

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