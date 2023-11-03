الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشيوخ الأمريكى يصدق على تعيينات فى الجيش بعد أشهر من عرقلتها

الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى

أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي، 3 تعيينات في مناصب قيادية للجيش، في 3 جلسات تصويت منفصلة، فيما تحاول الأغلبية الديمقراطية التصديق على مئات التعيينات بوزارة الدفاع (البنتاجون) التي يعرقلها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل منذ أشهر.

 

وصدق المجلس على تعيين ليزا فرانشيتي، لتصبح أول امرأة تقود البحرية الأمريكية، بعدما حصلت على موافقة 95 صوتًا، مقابل معارضة صوت واحد. 

 

وبهذا القرار أصبحت عضوًا في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو ما يشكل سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة.

 

واختار الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يوليو، فرانشيتي لتقود سلاح البحرية، إذ تشغل منصب القائم بأعمال قائد العمليات البحرية منذ أغسطس، وتسبب السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل في تأخير تعيينها، احتجاجًا على سياسة البنتاجون المتعلقة بإجهاض العسكريات.

 

كما صدق المجلس في جلسة تصويت منفصلة على تعيين الجنرال ديفيد ألفين في منصب رئيس أركان القوات الجوية، إذ حصل على 95 صوتاً، مقابل معارضة عضو واحد، بعد أكثر من 3 أشهر على اختياره من قِبَل بايدن لتولي المنصب في يوليو الماضي.

 

كما تمت المصادقة في جلسة تصويت ثالثة على تعيين الجنرال كريستوفر ماهوني لتولي منصب مساعد قائد مشاة البحرية، في وقت تشهد فيه فراغاً في القيادة، بعدما تم نقل قائدها إريك سميث للمستشفى، لتلقي العلاج إثر إصابته بـ"أزمة قلبية"، بحسب تقارير إعلامية.

 

وصوَّت 86 عضواً بمجلس الشيوخ لصالح تعيين ماهوني مساعداً لقائد مشاة البحرية، فيما امتنع 13 عضواً عن التصويت.

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