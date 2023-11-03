الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل زيارته اليوم لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكى: نركز على حل الدولتين

بلينكن
بلينكن

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة تل أبيب اليوم الجمعة، في ثالث زياراته منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه بموق "إكس": "في طريقي إلى تل أبيب لمزيد من الدبلوماسية خلال فترة صعبة للغاية، وسنواصل العمل مع القادة الإقليميين لحماية المدنيين ومنع انتشار الصراع".

وأضاف بلينكن: "مازلنا نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع في المنطقة"، في إشارة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويجري بلينكن جولة في المنطقة تبدأ بإسرائيل، ومن المنتظر أن يزور الأردن يوم السبت، بالإضافة إلى جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لمواجهة نفوذ الصين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد على ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

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