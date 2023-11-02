الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل| 20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة زعيم الثغر التي تستعد لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة الغد وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء وحيد.

أما سموحة فيأتي في المركز السابع بنفس الرصيد بعد الفوز في مواجهتين والتعادل في مثلهما والهزيمة في مباراة واحدة.

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قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

ضمت قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمباراة الغد كلًا من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، كريم الديب، مصطفى إبراهيم، أسلام أبو سليمة، الحبيب حسن

خط الوسط: خالد الغندور، ناصر ناصر، عبدالغني محمد، بلال السيد، عمر الوحش، يكالي أوبامي، مصطفى سعد ميسي،  مورو ساليفو

خط الهجوم: بواتينج، رجب عمران، أحمد عيد، مابولولو

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وكان طارق العشري المدير الفني للفريق، قد أكد على أن الفريق يسعى لاستمرار الانتصارات بعد أن فاز في الجولة الماضية على المقاولون العرب في المباراة التي شهدت قوة وندية كبيرة بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وقال طارق العشري " ألعب على الخروج بشباك نظيفة بشكل دائم، لكني أعترف بخلل في الخط الدفاعي، وتوقيت أهدافنا كان أفضل الأسباب التي ساهمت في تحقيق الانتصار".

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