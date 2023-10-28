بشعار لابديل عن الفوز.. الاتحاد السكندري يستضيف المقاولون في دوري نايل

يستضيف الاتحاد السكندري فريق المقاولون، في السابعة من مساء اليوم السبت، باستاد الإسكندرية، في الأسبوع الخامس من مسابقة دوري نايل.

الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري يحتل المركز العاشر برصيد خمس نقاط من الفوز على من الفوز على سيراميكا كليوباترا؛ بهدف دون رد والتعادل مع الجونة وبلدية المحلة بنتيجة 2-2 والهزيمة أمام الإسماعيلي 1-3، وسجل الفريق 6 أهداف ودخل مرماه 7 أهداف، ويسعى للفوز والوصول لنقطة الثامنة.

العشري يعالج الأخطاء الدفاعية

طارق العشري ركز خلال التدريبات على علاج الأخطاء الدفاعية التي أدت لاهتزاز شباك المهدي سليمان سبع مرات وبعد عودة الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الفريق برصيد أربعة أهداف سيستعيد الاتحاد السكندري خطورته خاصة أن مابولولو قادر على التسجيل من أنصاف الفرص.

طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المبارا وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح ومحمود شبانة وعمرو صالح وكريم الديب ومصطفى إبراهيم وإسلام أبو سليمة وخالد الغندور وأحمد عيد ورجب عمران وعمر طارق الوحش وبيكالي أوبامي وناصر ناصر وعبد الغني محمد ومورو ساليفو وبلال السيد وأحمد عادل "ميسي" وكريستوفاو مابولولو وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة عودة عمر صلاح وبلال السيد ومورو ساليفو وكريستوفاو مابولولو بينما يغيب عمرو خليل والحبيب حسن عبده وهاني الطامي وفرانك آلان وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وزغلول الدسوقي وأحمد الشيخ وسيف تقا وأحمد ياسين.

المقاولون يبحث عن الفوز الأول

في المقابل يتواجد فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من التعادل مع الزمالك 1-1 ومع إف سي زد 3-3 والهزيمة أمام بلدية المحلة بهدفين نظيفين وأمام سموحة 1-2، وسجل خمسة أهداف ويملك أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى لتحقيق فوزه الأول في دوري نايل.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده سيد نافع وعدي عيد ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.