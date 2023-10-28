السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بشعار لابديل عن الفوز.. الاتحاد السكندري يستضيف المقاولون في دوري نايل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري تعادل في مباراته الأخيرة مع بلدية المحلة

يستضيف الاتحاد السكندري فريق المقاولون، في السابعة من مساء اليوم السبت، باستاد الإسكندرية، في الأسبوع الخامس من مسابقة دوري نايل.

الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري يحتل المركز العاشر برصيد خمس نقاط من الفوز على من الفوز على سيراميكا كليوباترا؛ بهدف دون رد والتعادل مع الجونة وبلدية المحلة بنتيجة 2-2 والهزيمة أمام الإسماعيلي 1-3، وسجل الفريق 6 أهداف ودخل مرماه 7 أهداف، ويسعى للفوز والوصول لنقطة الثامنة.

العشري يعالج الأخطاء الدفاعية

طارق العشري ركز خلال التدريبات على علاج الأخطاء الدفاعية التي أدت لاهتزاز شباك المهدي سليمان سبع مرات وبعد عودة الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الفريق برصيد أربعة أهداف سيستعيد الاتحاد السكندري خطورته خاصة أن مابولولو قادر على التسجيل من أنصاف الفرص.

طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في  قائمة المبارا وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح ومحمود شبانة وعمرو صالح وكريم الديب ومصطفى إبراهيم وإسلام أبو سليمة وخالد الغندور وأحمد عيد ورجب عمران وعمر طارق الوحش وبيكالي أوبامي وناصر ناصر وعبد الغني محمد ومورو ساليفو وبلال السيد وأحمد عادل "ميسي" وكريستوفاو مابولولو وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة عودة عمر صلاح وبلال السيد ومورو ساليفو وكريستوفاو مابولولو بينما يغيب عمرو خليل والحبيب حسن عبده وهاني الطامي وفرانك آلان وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وزغلول الدسوقي وأحمد الشيخ وسيف تقا وأحمد ياسين.

المقاولون يبحث عن الفوز الأول

في المقابل يتواجد فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من التعادل مع الزمالك 1-1 ومع إف سي زد 3-3 والهزيمة أمام بلدية المحلة بهدفين نظيفين وأمام سموحة 1-2، وسجل خمسة أهداف ويملك أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 8 أهداف  ويسعى لتحقيق فوزه الأول في دوري نايل.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده سيد نافع وعدي عيد ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاتحاد السكندرى فريق المقاولون طارق العشري شوقى غريب

مواد متعلقة

أول قرار من أوسوريو بعد هزيمة الزمالك أمام إنبى فى دورى نايل

دوري نايل|أحمد أمين أوفا رجل مباراة الزمالك وإنبي

إنبى يواصل تعطيل الزمالك ويحقق فوزًا ثمينًا فى دورى نايل

الأكثر قراءة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

تفحّم عشرات السيارات.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

"السويدى" يعلن تأييده جميع قرارات الرئيس السيسى

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة