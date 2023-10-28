الاتحاد السكندري يحقق فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب في دوري نايل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري نايل.

افتتح أحمد علاء التسجيل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة الثالثة وأدرك مابولولو التعادل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وسجل بنيامين بواتينج الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 21 قبل أن يسجل محمود شبانة الهدف الثاني لصالح المقاولون العرب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وسجل إسلام أبو سليمة هدفًا قاتلًا لصالح الاتحاد في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر.

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أحداث المباراة

البداية كانت قوية من جانب المقاولون العرب الذي تقدم في الدقيقة الثالثة بعد ركلة ركنية للمقاولون العرب على يسار مرمى الاتحاد، نفذها عمار حمدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أحمد علاء برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء التعادل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة الثامنة بعد انطلاقة على الجبهة اليسرى عن طريق كريم الديب أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أجوستينيو مابولولو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 21 بعد عرضية متوسطة الارتفاع من الجبهة اليسرى عن طريق كريم الديب إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بنيامين بواتينج بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 27 بعد مجهود فردي من عمار حمدي في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بعرضية أرضية أخطأها المدافع محمود شبانة بتشتيت غير متقن ليضع الكرة داخل شباك فريقه.

تسديدة خطيرة عن طريق بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 57 تسديدة عن طريق عمار حمدي لاعب المقاولون العرب من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الاتحاد.

هدف محقق ضائع للاتحاد السكندري بعد تسديدة عن طريق كريم الديب من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود أبو السعود ببراعة وأنقذ مرماه.

ركلة حرة مباشرة للاتحاد السكندري في وسط ملعب المقاولون العرب من جهة اليسار، نفذها رجب عمران بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إسلام أبو سليمة برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

جاء الهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 87 بعد ركلة حرة مباشرة للاتحاد السكندري في وسط ملعب المقاولون العرب من جهة اليسار، نفذها رجب عمران بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها الدفاع بارتباك شديد استغله إسلام أبو سليمة واستقبله الكرة برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.