تعرف على تشكيلة مواجهة المقاولون والاتحاد السكندري في الدورى

أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة زعيم الثغر للقاء المقاولون العرب الذى سينطلق بعد قليل على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الاسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة زعيم الثغر على النحو التالي المهدي سليمان ومحمود شبانة وهشام صلاح زعمر الوحش واحمد عادل ميسي وكريم الديب ومور سليفو وحسين هلالي واسلام ابو سليمة.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيلة الذئاب للقاء الاتحاد السكندري

وتضم تشكيلة المقاولون العرب كلا من محمود ابو السعود وامير عابد وعماد الدين بو بكر واحمد فوزى وفاروقا نور الدين ومحمد هاني واحمد علاء تريكة وجوزيف اوشايا وعمار حمدى وامادو انياص ومحمد سالم

ويستضيف فريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري،نظيره المقاولون العرب الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يبحث الفريقان خلال مباراة الليلة عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة وخاصة الاتحاد السكندري صاحب الأرض والجمهور المتحمس والذي ينتظر من لاعبيه أداء يؤهلهم للفوز بدون أخطاء ساذجة وخاصة في خط الدفاع.



في المقابل المقاولون العرب الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن وليس أمامه سوى الفوز لتعديل مسار الفريق في جدول الدوري.

يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في لقاءين بينما تلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

أما فريق المقاولون العرب فيحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، تعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في مثلهما.

وتعتبر مواجهة الليلة غاية في الصعوبة نظرًا لحاجة الفريقين للفوز مما يؤكد ان موقعة الليلة صعب التكهن بمن سيحسم نتيجتها.

ويملك الفريقين عناصر مميزة تجل كل مدير فني يطمع في الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاثة.