الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تنظم أنشطة ولقاءات توعوية متنوعة لأطفال مطروح (صور)

الأنشطة الثقافية
الأنشطة الثقافية في قصور الثقافة

نظم فرع ثقافة مطروح مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.

وفي السياق أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة توعوية بعنوان "التكنولوجيا وسلوكيات الطفل" بمدرسة السيدة عائشة للبنات، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تحدث خلال الندوة علي الشوكي، عن دور التكنولوجيا في تشكيل سلوك ونفسية الطفل، مشيرا إلى ضرورة الاعتدال في استخدام الوسائل التكنولوجية كونها سلاحا ذو حدين.

وشهدت مدرسة أحمد كرامي محاضرة بعنوان "زواج القاصرات وأحكامه" تحدث خلالها الشيخ إبراهيم سراج عن شروط الزواج الصحيح ومنها بلوغ الفتاة سن الرشد كونها مسئولة عن تكوين أسرة وتربية أطفال.

كما أوضح دور الدولة في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر، وإصدارها لعدة قوانين تجرم ذلك.

txt

هيئة قصور الثقافة تعلن موعد عودة مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب

txt

قصور الثقافة تطلق ورشة إعداد مسئولي التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

محاضرة "الشعر الحديث" 

من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة الضبعة ورشة للأطفال لتعليم الرسم والتلوين تدريب ساهر رزق، بينما أقام نادي أدب مطروح العام برئاسة الدكتور إسلام عبد الرحمن، محاضرة بعنوان "الشعر الحديث" تناول خلالها د. محمود قنديل، الاختلاف في المضمون الشعري قديما وحديثا، ومدى تأثر الشعراء بالأحداث المعاصرة التي تنعكس على كتاباتهم الشعرية. 

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والمنفذة من خلال فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، نفذت الفنانة منى شاكر ورشة تصميم لوحات تعبر عن القضية الفلسطينية بحضور طالبات المدرسة الإعدادية للبنات، تضامنا مع أحداث غزة. 

وشهد بيت ثقافة براني ورشة حكي بعنوان "خط بارليف" تحدث خلالها حمدي جودة عن الأسطورة التي زعمها العدو بأن خط بارليف لا يمكن اختراقه، موضحا عظمة الجيش المصري الذي استطاع أن يتغلب على العدو بكل بسالة، بينما شهدت المدرسة الثانوية للبنات لقاء بعنوان "أبطال من بلدي" روى خلاله نجا سعد قصصا عن أبطال حرب أكتوبر الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الوطن وتحقيق النصر.

عمرو البسيوني مطروح الهيئة العامة لقصور الثقافة التكنولوجيا الطفل الرسم

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المنطقة الشرقية فى نابلس

عاجل.. السيسي يرفض طلب الحكومة بتحريك سعر السولار ويكتفى بالبنزين

عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 ٪

عاجل.. مدير الشفاء الطبى: الوضع كارثى فى غزة وإخلاء المجمع يعرض المرضى للموت

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى