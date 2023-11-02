قصور الثقافة تنظم أنشطة ولقاءات توعوية متنوعة لأطفال مطروح (صور)

نظم فرع ثقافة مطروح مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.

وفي السياق أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة توعوية بعنوان "التكنولوجيا وسلوكيات الطفل" بمدرسة السيدة عائشة للبنات، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تحدث خلال الندوة علي الشوكي، عن دور التكنولوجيا في تشكيل سلوك ونفسية الطفل، مشيرا إلى ضرورة الاعتدال في استخدام الوسائل التكنولوجية كونها سلاحا ذو حدين.

وشهدت مدرسة أحمد كرامي محاضرة بعنوان "زواج القاصرات وأحكامه" تحدث خلالها الشيخ إبراهيم سراج عن شروط الزواج الصحيح ومنها بلوغ الفتاة سن الرشد كونها مسئولة عن تكوين أسرة وتربية أطفال.

كما أوضح دور الدولة في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر، وإصدارها لعدة قوانين تجرم ذلك.

محاضرة "الشعر الحديث"

من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة الضبعة ورشة للأطفال لتعليم الرسم والتلوين تدريب ساهر رزق، بينما أقام نادي أدب مطروح العام برئاسة الدكتور إسلام عبد الرحمن، محاضرة بعنوان "الشعر الحديث" تناول خلالها د. محمود قنديل، الاختلاف في المضمون الشعري قديما وحديثا، ومدى تأثر الشعراء بالأحداث المعاصرة التي تنعكس على كتاباتهم الشعرية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والمنفذة من خلال فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، نفذت الفنانة منى شاكر ورشة تصميم لوحات تعبر عن القضية الفلسطينية بحضور طالبات المدرسة الإعدادية للبنات، تضامنا مع أحداث غزة.

وشهد بيت ثقافة براني ورشة حكي بعنوان "خط بارليف" تحدث خلالها حمدي جودة عن الأسطورة التي زعمها العدو بأن خط بارليف لا يمكن اختراقه، موضحا عظمة الجيش المصري الذي استطاع أن يتغلب على العدو بكل بسالة، بينما شهدت المدرسة الثانوية للبنات لقاء بعنوان "أبطال من بلدي" روى خلاله نجا سعد قصصا عن أبطال حرب أكتوبر الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الوطن وتحقيق النصر.