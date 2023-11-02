الخارجية الصينية تهاجم إسرائيل وتطالب المجتمع الدولى للتحرك

علقت الحكومة الصينية على الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، الذي ساهم في الكثير من المجازر خلال الفترة الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

أكدت متحدثة الخارجية الصينية دعم الهدنة والتهدئة في قطاع غزة، كما هاجمت العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تسبب في ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 8800 شهيد، وفقًا لتقرير قناة الغد الإخبارية.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى الأنظار لها من خلال تغريدة لها بالعربية، حيث أشارت إلى المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي للترحك، من أجل إيقاف العدوان على غزة.

كان موقف الدبلوماسية الصينية واضحًا منذ اليوم الأول للحرب على غزة، وهو رفض العدوان الإسرائيلي والحصار الذي تفرضه حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني الأعزل.